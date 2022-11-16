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08:50, 16 ноября 2022Силовые структуры

Экс-главу Минздрава Иркутской области задержали за многомиллионное мошенничество

Экс-главу Минздрава Иркутской области задержали за получение взятки в 7 миллионов рублей

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

В Иркутской области задержали бывшего министра здравоохранения региона Якова Сандакова за получение взятки в размере семи миллионов рублей. Об этом в среду, 16 ноября, «Ленте.ру» сообщают в региональном управлении Следственного комитета России.

Сандакова обвиняют в преступлении по статье 159 («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере») УК РФ.

По данным следствия, в 2021 году руководители коммерческой компании передали главе регионального Минздрава Сандакову крупную сумму за помощь в заключении госконтракта с ведомством. Предприятие взяткодателя хотело выиграть конкурс на поставку медицинского оборудования стоимостью более 150 миллионов рублей. В 2022 году после того, как афера была совершена, Сандаков получил деньги. Однако к этому моменту он уже сложил свои полномочия. Теперь решается вопрос о его заключении под стражу.

15 ноября сообщалось, что в Перми экс-руководителя краевого УФССП поместили в СИЗО за взятки на 15 миллионов рублей.

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Илона Палей
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