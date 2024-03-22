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07:05, 22 марта 2024Бывший СССР

Элитные подразделения ВСУ обвинили Зеленского в грядущей катастрофе

Бойцы элитных подразделений ВСУ обвинили Зеленского в будущих неудачах на фронте

Фото: офис президента Украины / Reuters

Элитные подразделения украинских военнослужащих обвинили Владимира Зеленского и командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) в грядущих неудачах на фронте и большой «катастрофе». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оказавшиеся в распоряжении агентства материалы из закрытого Telegram-чата ParaBelum.

Один из участников чата в своем аудиосообщении возмущен увольнением «самых адекватных» и отправкой в отставку «тех, у кого голова на плечах». Другой боец добавляет, что украинские войска находятся «на краю пропасти» и призывает принять «решение», предупреждая, что «Ермак, Татаров, Умеров, Зеленский, Сырский — эти парни вас доведут до "победы"».

«Пусть каждый принимает решение, будет ли он мясом Сырского, и какое место он займет в катастрофе, которая приближается», — добавил он.

Ранее сообщалось, что военные элитных подразделений ВСУ недовольны перестановками в военном руководстве и обсуждают свержение Владимира Зеленского.

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      Марина Совина
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