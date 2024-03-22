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16:22, 22 марта 2024Мир

ЕС ввел персональные санкции из-за Навального

ЕС ввел санкции против физических и юридических лиц из-за Навального
Алексей Навальный

Алексей Навальный. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Европейский Союз (ЕС) ввел персональные санкции против российских физических и юридических лиц из-за Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России). Об этом сообщает Совет ЕС на официальном сайте.

«Сегодня Совет принял решение ввести ограничительные меры в отношении 33 лиц и двух организаций, связанных с внезапным уходом из жизни в колонии строгого режима российского оппозиционного политика Алексея Навального», — указал Евросовет.

В санкционные списки включены исправительная колония ИК-6 и исправительная колония строгого режима ИК-3, где содержался Навальный. Кроме того, санкции введены против представителей судебной власти и высокопоставленных чиновников.

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      Елизавета Мытарева
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