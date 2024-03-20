Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:27, 20 марта 2024Мир

ЕС утвердил санкции в связи со смертью Навального

Постпреды стран ЕС утвердили санкции в связи со смертью Навального

Фото: Reuters

Постоянные представители стран Европейского союза (ЕС) на встрече утвердили согласованные ранее санкции в связи со смертью Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Совете Евросоюза.

«Постпреды согласовали этот пункт, нам еще необходимо получить формальное утверждение по письменной процедуре», — передает агентство слова источника.

Уточняется, что послы согласовали санкции против более чем 30 физических и двух юридических лиц. Рестрикции будут опубликованы после технической процедуры оформления и вступят в силу до конца недели.

Ранее главы МИД ЕС согласовали санкции против «ответственных» в ситуации с Навальным. Отмечается, что подсанкционные лица якобы «ответственны за жестокие условия заключения» Навального.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      «У нас свои планы». Путин объяснил, почему Россия не будет отвечать тем же на удары ВСУ по приграничным районам

      Нетаньяху рассказал о борьбе Израиля с «варварами»

      Сыгравший в «Мастере и Маргарите» немецкий актер восхитился российскими театрами

      Популярный миф о весеннем дефиците витаминов развеяли

      В российском регионе родился необычный поросенок

      48-летняя Тина Канделаки снялась в полотенце

      Обнаружена новая причина болезни Альцгеймера

      На Украине оценили возможные потери от блокады границы со стороны Польши

      Юбилейный фестиваль New Star Camp пройдет на склонах курорта «Роза Хутор»

      Шойгу заявил о создании армейского корпуса и Днепровской флотилии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше