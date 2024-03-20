ЕС утвердил санкции в связи со смертью Навального

Постпреды стран ЕС утвердили санкции в связи со смертью Навального

Постоянные представители стран Европейского союза (ЕС) на встрече утвердили согласованные ранее санкции в связи со смертью Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Совете Евросоюза.

«Постпреды согласовали этот пункт, нам еще необходимо получить формальное утверждение по письменной процедуре», — передает агентство слова источника.

Уточняется, что послы согласовали санкции против более чем 30 физических и двух юридических лиц. Рестрикции будут опубликованы после технической процедуры оформления и вступят в силу до конца недели.

Ранее главы МИД ЕС согласовали санкции против «ответственных» в ситуации с Навальным. Отмечается, что подсанкционные лица якобы «ответственны за жестокие условия заключения» Навального.