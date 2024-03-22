Фигуранта по делу об изнасиловании нашли без признаков жизни в российском СИЗО

Обвиняемый в изнасиловании несовершеннолетней иностранец умер в СИЗО «Кресты»

Гражданина Узбекистана, обвиняемого в изнасиловании несовершеннолетней, обнаружили без признаков жизни в СИЗО «Кресты» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным источника, 56-летний иностранец находился под арестом с июля 2023 года по решению Петроградского районного суда. Следственный комитет России уже начал проверку.

Ранее следователи в Москве завершили расследование уголовного дела в отношении 44-летнего местного жителя, который изнасиловал своего знакомого в октябре 1997 года, а затем расправился с ним на чердаке дома. Он проходит обвиняемым по статье 105 УК РФ.