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17:18, 22 марта 2024Силовые структуры

Фигуранта по делу об изнасиловании нашли без признаков жизни в российском СИЗО

Обвиняемый в изнасиловании несовершеннолетней иностранец умер в СИЗО «Кресты»

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Гражданина Узбекистана, обвиняемого в изнасиловании несовершеннолетней, обнаружили без признаков жизни в СИЗО «Кресты» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным источника, 56-летний иностранец находился под арестом с июля 2023 года по решению Петроградского районного суда. Следственный комитет России уже начал проверку.

Ранее следователи в Москве завершили расследование уголовного дела в отношении 44-летнего местного жителя, который изнасиловал своего знакомого в октябре 1997 года, а затем расправился с ним на чердаке дома. Он проходит обвиняемым по статье 105 УК РФ.

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      Олеся Мицкевич
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