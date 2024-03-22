«Газпром» остановит прокачку газа по «Силе Сибири»

«Газпром» приостановит прокачку газа по «Силе Сибири» из-за плановых работ

«Газпром» временно остановит прокачку газа по трубопроводу «Сила Сибири» с 24 марта. После окончания плановых профилактических работ монополист продолжит поставлять топливо по этому маршруту, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление энергетического холдинга.

Плановые профилактические работы должны завершиться 1 апреля. «На этот период транспортировка газа будет временно приостановлена», — говорится в сообщении компании.

Согласно основным положениям договора между «Газпромом» и китайским концерном CNPC, профилактика оборудования и систем газопровода «Сила Сибири» проводится дважды в год — весной и осенью. Таким образом, в 2024 году плановые работы осуществят впервые.

Ранее РИА Новости со ссылкой на обзор аналитиков Форума стран — экспортеров газа (ФСЭГ) сообщило, что газопровод «Сила Сибири-2», как ожидается, заработает с 2033 года. Его мощность составит 50 миллиардов кубометров топлива в год, а главным покупателем газа по этому маршруту станет Китай.