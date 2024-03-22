Исполняющая песни Земфиры кавер-группа отреагировала на отмену концерта

Исполняющая каверы Земфиры группа заявила, что никого не хотела обидеть

Исполняющая песни Земфиры (полное имя — Земфира Рамазанова, внесена Минюстом в реестр иноагентов) и Дианы Арбениной кавер-группа «Цветной бульвар» отреагировала на отмену концерта в Новороссийске. Позицию музыкального коллектива выразил барабанщик Сергей Понькин в беседе с НСН.

Понькин подчеркнул, что они исполняют исключительно лирические песни артисток из старых альбомов, программа выступлений группы не менялась с 2016 года. «Мы никого не защищаем и никого не хотели обидеть. Мы музыку играем, а не политику. Такой случай впервые у нас, мы были крайне удивлены», — пояснил он.

Барабанщик отметил, что репертуар на концертах определяется заказчиками. Помимо песен Земфиры и Арбениной, музыканты исполняют композиции зарубежных артистов и поп-музыкантов. «Мы, конечно, поставили себе жирную галочку после этого случая, что мы это исполнять больше не будем. Я тоже в армии служил, я к этому всему причастен, я патриот своей страны», — заключил Понькин.

Ранее выступление «Цветного бульвара» отменили в одном из баров города по просьбе городской Ассоциации волонтеров СВО и организации «Рубеж». Активисты заявили, что выступают против исполнения песен авторов, которые «в открытую осуждают специальную военную операцию и поддерживают Вооруженные силы Украины».