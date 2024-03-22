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09:51, 22 марта 2024Культура

Концерт исполняющей песни Земфиры кавер-группы отменили в Новороссийске

В Новороссийске отменили концерт группы, исполняющей каверы Земфиры и Арбениной
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Anton Belitsky / Russian Look / Globallookpress.com

Концерт кавер-группы «Цветной бульвар», исполняющей песни Дианы Арбениной и Земфиры (полное имя — Земфира Рамазанова, внесена Минюстом в реестр иноагентов), отменили в Новороссийске. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ Кубань-Черноморье» со ссылкой на мэрию города.

Мероприятие отменили по просьбе городской Ассоциации волонтеров СВО и организации «Рубеж». Представители организаций заявили, что выступают против исполнения песен авторов, которые «в открытую осуждают специальную военную операцию и поддерживают Вооруженные силы Украины». Активисты также призвали «обратить внимание» на организаторов концерта.

Выступление должно было пройти 6 апреля в одном из баров города. Владелец заведения принял решение отменить его, пообщавшись с сотрудниками управления торговли и потребительского рынка администрации Новороссийска, уточнил источник.

Ранее Арбенина сочла отмену своих концертов в Южно-Сахалинске и Владивостоке беззаконием.

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      Мария Рюрикова
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