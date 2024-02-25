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09:59, 25 февраля 2024Культура

Арбенина отреагировала на отмену концертов «Ночных снайперов»

Арбенина сочла беззаконием отмену концертов в Южно-Сахалинске и Владивостоке

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Лидер рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина сочла отмену своих концертов в Южно-Сахалинске и Владивостоке беззаконием. Так певица отреагировала на решение по поводу двух предстоящих мероприятий во время выступления в Хабаровске, сообщает РБК.

Со сцены Арбенина рассказала, что ей рекомендовали молчать насчет срыва запланированных на 25 и 27 февраля концертов на Дальнем Востоке. Певица отметила, что одно из выступлений в последнюю минуту заменили на фестиваль «чир-спорт». Как пояснила Арбенина, речь идет о чирлидершах, которые выходят перед баскетбольными матчами.

«Какого черта, я молчать об этом не буду. Даже если вы сегодня видите меня на этой сцене в последний раз, я не жалею о том, что сейчас сказала. Потому что нельзя, просто нельзя сносить вот это беззаконие», — заявила Арбенина, показав плакат с надписью «Ты будешь петь».

Ранее стало известно, что билеты на концерт группы «Ночные Снайперы» в Южно-Сахалинске перестали продавать за несколько дней до его отмены. До этого власти Владивостока рекомендовали отменить концерт Арбениной 27 февраля.

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      Нина Ташевская
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