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12:14, 22 марта 2024Россия

Кремль заявил о недопустимости существования у границ подобной Украине страны

Песков: Россия не может допустить существования страны, планирующей захват Крыма

Фото: РИА Новости

Россия не может допустить существования у своих границ страны, подобно Украине планирующей захват Крыма любой ценой и задокументировавшей такие планы. Об этом в интервью порталу «АиФ» заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

Представитель главы государства отдельно отметил, что аналогичные планы у Украины имеются и в отношении новых территорий России.

Также Песков подчеркнул, что из-за участия стран Запада в военных действиях, Россия из стадии специальной военной операции перешла в состояние войны.

Крым стал российским регионом в 2014 году после референдума. 96,77 процента крымчан высказались в пользу присоединения региона к России. Несмотря на это, Украина по-прежнему считает Крым оккупированной территорией. Российские власти много раз заявляли, что жители Крыма высказались за воссоединение с Россией в соответствии со всеми демократическими процедурами в рамках международного права и Устава ООН.

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      Марк Леонов
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