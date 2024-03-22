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12:00, 22 марта 2024Россия

Песков заявил о нахождении России в состоянии войны

Пресс-секретарь президента Песков заявил, что Россия находится в состоянии войны
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Globallookpress.com

Россия находится в состоянии войны. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводят «Аргументы и факты».

«Мы находимся в состоянии войны. Да, это начиналось как специальная военная операция, но как только там образовалась эта компашка, когда коллективный Запад стал участником на стороне Украины, для нас это уже стало войной», — сказал он.

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Представитель Кремля подчеркнул, что каждый должен понимать текущую ситуацию в стране для своей внутренней мобилизации.

Ранее президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для «России 1» заявил, что страна с военно-технической точки зрения готова к ядерной войне. По его словам, США не планируют отправлять свои войска на Украину, так как понимают, что Москва расценила бы такой шаг, как ввод американских войск на российскую территорию.

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      Никита Абрамов
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