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13:43, 22 марта 2024Культура

Лоза резко отреагировал на пьяный дебош Кологривого

Певец Лоза: Кологривого необходимо жестко и без снисхождения наказать за дебош

Фото: Anton Belitsky / Globallookpress.com

Певец Юрий Лоза резко отреагировал на пьяный дебош актера Никиты Кологривого в баре Новосибирска. Слова исполнителя приводит aif.ru.

По мнению Лозы, артиста необходимо жестко и без снисхождения наказать за его проступок. «Веди себя прилично, на тебя смотрит народ, на тебя равняются. У тебя есть поклонники, которые могут пойти за тобой и посчитать: что это, такое поведение вдруг стало нормальным, но если мой кумир так себя ведет, значит, мне так можно, так получается?» — публично обратился певец к актеру.

Исполнитель заявил, что «никому нельзя позволять распоясываться». Закон, по его словам, должен действовать даже в отношении публичных людей. Кроме того, с популярных артистов необходимо спрашивать строже, так как они подают пример публике, подчеркнул певец.

Ранее Новосибирский областной суд оставил в силе арест на семь суток актеру Никите Кологривому по делу о мелком хулиганстве. В ночь с 18 на 19 марта актер напал на сотрудников заведения и пытался склонить к близости официантку.

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      Мария Рюрикова
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