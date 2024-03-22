Медведев описал последствия для Киева при причастности к теракту в «Крокусе»

Медведев заявил об ответном терроре после теракта в «Крокус Сити Холле»

Бороться с терактами не помогут ни суды, ни следствие, так как террористы понимают лишь язык ответного террора. Об этом в своем Telegram-канале после стрельбы в «Крокус Сити Холле» заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

Политик заявил, что в случае выявления причастности к событиям в «Крокусе» Киева сами террористы, как и официальные лица Украины, должны быть уничтожены.

«Если будет установлено, что это террористы киевского режима, поступать с ними и их идейными вдохновителями иначе — невозможно», — описал Медведев последствия для организаторов теракта.

Как сообщалось ранее, в Москве перед концертом группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» произошла стрельба. По словам очевидцев, ее открыли из автоматического оружия, после чего среди посетителей началась паника. На кадрах с места событий видны бегущие по лестнице люди.