Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:33, 22 марта 2024Россия

Медведев описал последствия для Киева при причастности к теракту в «Крокусе»

Медведев заявил об ответном терроре после теракта в «Крокус Сити Холле»

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Бороться с терактами не помогут ни суды, ни следствие, так как террористы понимают лишь язык ответного террора. Об этом в своем Telegram-канале после стрельбы в «Крокус Сити Холле» заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

Политик заявил, что в случае выявления причастности к событиям в «Крокусе» Киева сами террористы, как и официальные лица Украины, должны быть уничтожены.

«Если будет установлено, что это террористы киевского режима, поступать с ними и их идейными вдохновителями иначе — невозможно», — описал Медведев последствия для организаторов теракта.

Как сообщалось ранее, в Москве перед концертом группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» произошла стрельба. По словам очевидцев, ее открыли из автоматического оружия, после чего среди посетителей началась паника. На кадрах с места событий видны бегущие по лестнице люди.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Медведев описал последствия для Киева при причастности к теракту в «Крокусе»

      Стало известно о людях на крыше «Крокус Сити Холла»

      Верхние этажи «Крокус Сити Холла» почти полностью выгорели

      Пятерых сотрудников «Крокус Сити Холла» задержали после теракта

      Очевидица в «Крокус Сити Холле» рассказала подробности о стрельбе

      В Кремле прокомментировали теракт в «Крокусе»

      Глава Крыма назвал бешеными собаками совершивших теракт в «Крокус Сити Холле»

      В России высказались о предупреждении США об угрозе безопасности на мероприятиях

      Очевидец описал атаку террористов в «Крокус Сити Холле»

      Захарова прокомментировала реакцию генсека ООН на теракт в «Крокус Сити Холле»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше