Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:35, 22 марта 2024Путешествия

Менеджер отеля изнасиловал туристку и сел в тюрьму на десять лет

Фото: Rene Traut / Imago / Globallookpress.com

В Индии менеджер отеля сел в тюрьму на десять лет за изнасилование туристки. Об этом сообщила газета The Times of India.

Инцидент произошел в августе 2020 года, но приговор злоумышленнику огласили только сейчас. По имеющимся данным, 40-летняя путешественница из Таиланда остановилась в гостинице Хисара с друзьями. Она рассказала, что пошла на прогулку ночью, а когда вернулась, менеджер Гульшан Кумар и еще один человек проводили ее в номер и изнасиловали. Полиция задержала Кумара в тот же день, позже суд освободил его под залог на время разбирательства.

21 марта сотрудника отеля приговорили к десяти годам тюрьмы. Подробности о втором преступнике не раскрываются.

Ранее в США пожарный надругался над туристкой в отеле в День святого Патрика. Злоумышленника поймали в аэропорту на пути в Ирландию.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      В НАТО заявили, что готовы к конфликту с Россией. Хотят ли они отправить свои войска на Украину?

      Назначена дата рассмотрения заявки на пост главы Верховного суда России

      В российском городе пару с огнестрельными ранениями нашли в машине

      Популярную блогершу арестовали за нападение на полицейского

      В сети сравнили еду на борту австралийской авиакомпании с фекалиями в коробке

      На Украине заявили о выполнении большей части условий для ассоциации с ЕС

      Стало известно о взрывах в Одессе и Южном

      В ДНР приговорили к срокам 10 бойцов «Азова» за минометный обстрел жилых домов

      Россиян предупредили о скрытой опасности поцелуев

      Жители обстреливаемого Белгорода пожаловались на закрытые подвалы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше