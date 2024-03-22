Менеджер отеля изнасиловал туристку и сел в тюрьму на десять лет

В Индии менеджер отеля сел в тюрьму на десять лет за изнасилование туристки. Об этом сообщила газета The Times of India.

Инцидент произошел в августе 2020 года, но приговор злоумышленнику огласили только сейчас. По имеющимся данным, 40-летняя путешественница из Таиланда остановилась в гостинице Хисара с друзьями. Она рассказала, что пошла на прогулку ночью, а когда вернулась, менеджер Гульшан Кумар и еще один человек проводили ее в номер и изнасиловали. Полиция задержала Кумара в тот же день, позже суд освободил его под залог на время разбирательства.

21 марта сотрудника отеля приговорили к десяти годам тюрьмы. Подробности о втором преступнике не раскрываются.

Ранее в США пожарный надругался над туристкой в отеле в День святого Патрика. Злоумышленника поймали в аэропорту на пути в Ирландию.