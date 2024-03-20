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19:03, 20 марта 2024Путешествия

Пожарный изнасиловал женщину в отеле в День святого Патрика

Фото: Thamiris Souza / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Ирландский пожарный изнасиловал женщину в отеле Бостона, США, во время празднования Дня святого Патрика, и попытался бежать из страны. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, 37-летнего жителя Дублина Терренса Кросби арестовали в аэропорту. Его сняли с самолета, направлявшегося в Ирландию. В распоряжении полиции есть записи с камер наблюдения отеля и бара The Black Rose, где нападавший и 28-летняя пострадавшая находились в день инцидента.

Теперь Кросби предстоит предстать перед судом 16 апреля.

Итальянского туриста посадили в тюрьму на семь лет за изнасилование хозяйки жилья на Airbnb в Лондоне. 43-летний Диего Делларовере предложил владелице квартиры поговорить за бокалом вина, а потом начал делать ей расслабляющий массаж.

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      Зарина Дзагоева
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