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15:22, 22 марта 2024Среда обитания

Москвичам рассказали о погоде в апреле

Метеоролог Позднякова предсказала сухой и теплый апрель в столице

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Апрель в Москве окажется сухим и относительно теплым. Таким прогнозом с «Вечерней Москвой» поделилась главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По предварительным прогнозам, температурные показатели в начале месяца будут колебаться от семи до 11 градусов выше ноля. При этом обычно, согласно последним данным, температурный фон в столице в начале апреля составляет около плюс 7–9 градусов.

Средняя температура в этом месяце в 2024 году при этом окажется ниже, чем в прошлом, предупредила Позднякова. Она также сообщила, что в начале апреля ожидаются температурные скачки, также возможны дожди.

Ранее Татьяна Позднякова предсказала в выходные, 23 и 24 марта, пасмурную погоду с дождями в столице. По ее словам, из-за смены циклонов предстоящая рабочая неделя будет сопровождаться солнечной погодой, а следующие выходные снова окажутся пасмурными.

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      Мария Черкасова
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