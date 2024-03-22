Москвичам пообещали проклятье выходных

Синоптик Позднякова предупредила москвичей о пасмурной погоде с дождями

23 и 24 марта в Москве ожидается пасмурная погода с дождями. Об этом предупредила жителей столицы специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, пишет kp.ru.

«Так называемое проклятье выходных связано с естественным синоптическим периодом перемещения атлантических циклонов. Один циклон придет в центр европейской части России в ближайшие выходные, прольется дождями и уйдет дальше на восток», — рассказала синоптик.

В рабочие дни метеоролог пообещала снова солнечную погоду в Москве и области. «А потом пожалует следующий циклон — и опять на выходные. Если мы попадаем в такой цикл, то можем не выбраться в течение месяца, пока не произойдет каких-то резких перемен в атмосферных процессах», — спрогнозировала Позднякова.

По словам синоптика, 23 и 24 марта в столице ожидается дождь и ветер со скоростью до 14 метров в секунду. Днем в субботу воздух прогреется до плюс 5-7 градусов Цельсия, а в воскресенье — до плюс 7-9 градусов. Однако из-за высокой влажности, сильного ветра и отсутствия солнца погода покажется неприятной, заключила эксперт.

Ранее синоптик Александр Шувалов также предсказал жителям столицы пасмурную погоду в выходные. Он отметил, что ночные температуры будут выше, чем на неделе: от нуля до плюс 2 градусов Цельсия.