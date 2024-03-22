Москвичам рассказали о погоде в выходные

Синоптик Шувалов спрогнозировал в Москве дожди и похолодание 23 и 24 марта

В выходные, 23 и 24 марта, в Москве ожидаются дожди и похолодание. О погоде в столице рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, пишут «Известия».

«В субботу и воскресенье подходит циклон с северо-запада и его фронтальная система. Из-за этого в субботу ожидается не очень сильный дождь, в пределах 2–3 миллиметров осадков», — спрогнозировал синоптик.

По словам Шувалова, облака и осадки понизят дневную температуру воздуха до плюс 5 градусов Цельсия. Ночью, наоборот, станет теплее, чем на неделе — от нуля до плюс 2 градусов Цельсия. «Примерно такая же погода ждет москвичей и воскресенье с небольшим дождем во второй половине дня», — добавила метеоролог. Однако с 25 марта в столице вновь потеплеет — воздух прогреется до плюс 10 градусов Цельсия.

Ранее синоптик Михаил Леус заявил, что с 21 марта в Москве наступила климатическая весна. По этой норме среднесуточная температура должна составлять плюс 0,2 градуса Цельсия.