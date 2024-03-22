Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
07:46, 22 марта 2024Среда обитания

Москвичам рассказали о погоде в выходные

Синоптик Шувалов спрогнозировал в Москве дожди и похолодание 23 и 24 марта

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

В выходные, 23 и 24 марта, в Москве ожидаются дожди и похолодание. О погоде в столице рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, пишут «Известия».

«В субботу и воскресенье подходит циклон с северо-запада и его фронтальная система. Из-за этого в субботу ожидается не очень сильный дождь, в пределах 2–3 миллиметров осадков», — спрогнозировал синоптик.

По словам Шувалова, облака и осадки понизят дневную температуру воздуха до плюс 5 градусов Цельсия. Ночью, наоборот, станет теплее, чем на неделе — от нуля до плюс 2 градусов Цельсия. «Примерно такая же погода ждет москвичей и воскресенье с небольшим дождем во второй половине дня», — добавила метеоролог. Однако с 25 марта в столице вновь потеплеет — воздух прогреется до плюс 10 градусов Цельсия.

Ранее синоптик Михаил Леус заявил, что с 21 марта в Москве наступила климатическая весна. По этой норме среднесуточная температура должна составлять плюс 0,2 градуса Цельсия.

Что думаешь? Оцени!
      Нина Ташевская
      Обсудить
      Последние новости

      Отношения России и Японии дошли до точки невозврата. Какие шаги предпринимает Токио для эскалации напряжения?

      В Дагестане задержали бывшего росгвардейца за ДТП

      В России захотели ужесточить контроль за качеством выпускаемой продукции

      В Китае объяснили неучастие страны в конференциях по Украине

      Россияне бросились скупать жилье в пяти странах

      На Украине упразднят категорию ограниченно годных

      Стало известно о взрывах в Киеве

      В Германии заявили о поддержке чешской инициативы по поставкам боеприпасов

      Стало известно о прибытии в Харьков высокопоставленных офицеров ВСУ

      Генассамблея ООН приняла резолюцию о регулировании искусственного интеллекта

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше