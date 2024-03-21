В Москве наступила весна

Синоптик Леус назвал 21 марта началом климатической весны в столице

В Москве на 21 марта приходится начало климатической весны в 2024 году. Об этом в Telegram рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос», синоптик Михаил Леус.

Специалист отметил, что 21 марта — срок наступления весны по так называемому «новому» климату, нормы для которого основаны на климатических данных за 1991-2020 годы. С наступлением климатической весны среднесуточная температура должна составлять плюс 0,2 градуса Цельсия.

По «старому» климату (данные с 1961 по 1990 год) зима длилась дольше, а весна наступала на шесть дней позже — 27 марта, уточнил синоптик.

Ранее россиян предупредили о возможном появлении пыльцевых бурь. Предполагается, что таяние снега принесет большую влажность, которая будет способствовать образованию большого количества пыльцы.