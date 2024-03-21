Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
20:17, 21 марта 2024Среда обитания

В Москве наступила весна

Синоптик Леус назвал 21 марта началом климатической весны в столице

Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»

В Москве на 21 марта приходится начало климатической весны в 2024 году. Об этом в Telegram рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос», синоптик Михаил Леус.

Специалист отметил, что 21 марта — срок наступления весны по так называемому «новому» климату, нормы для которого основаны на климатических данных за 1991-2020 годы. С наступлением климатической весны среднесуточная температура должна составлять плюс 0,2 градуса Цельсия.

По «старому» климату (данные с 1961 по 1990 год) зима длилась дольше, а весна наступала на шесть дней позже — 27 марта, уточнил синоптик.

Ранее россиян предупредили о возможном появлении пыльцевых бурь. Предполагается, что таяние снега принесет большую влажность, которая будет способствовать образованию большого количества пыльцы.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Мария Черкасова
      Обсудить
      Последние новости

      Российский завод начал в три смены выпускать трехтонные супербомбы. На что они способны?

      Москва оказалась во второй сотне рейтинга мировых финансовых центров

      Ирина Шейк снялась в джунглях в бикини

      Снимавшего военные объекты россиянина арестовали

      Следователи потребовали арестовать россиянина за попытку расправы над фельдшером

      В Запорожье медики заработали на уклонистах более миллиона долларов

      Дачникам напомнили об одном запрете

      Российский военный рассказал о тактике ВСУ для обнаружения систем ПВО

      Мужчины и женщины перечислили самые омерзительные поступки прохожих

      Пять силовиков пострадали при задержании подозреваемого в российском регионе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше