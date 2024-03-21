Россиян предупредили о пыльцевых бурях

Аллерголог Ильина предупредила россиян о пыльцевых бурях

В этом сезоне в России возможно появление пыльцевых бурь. Об этом граждан предупредила генеральный директор Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов (РААКИ) Наталья Ильина на пресс-конференции, ее слова приводит агентство ТАСС.

По словам эксперта, в 2024 году ожидается активное пыление деревьев из-за обильного снежного покрова и повышенной влажности прошедшей зимой. «Учитывая такой снежный покров, много влаги, предполагается, что деревья будут пылить достаточно активно и пыльцы будет много. Это то, что мы иногда называем пыльцевые бури. Когда количество пыльцевых зерен в кубическом метре зашкаливает все так называемые возможные нормы», — поделилась информацией аллерголог.

При этом Ильина добавила, что во время пика пыления, который, как правило, длится примерно две недели, могут пройти дожди или поменяться роза ветров — это приведет к снижению активности пыльцы.

Ранее в этот же день аллергикам отсоветовали сажать ряд растений на даче.

