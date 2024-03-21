Аллергиков предостерегли от посадки некоторых растений в саду и огороде

Mirror: людям с аллергией не стоит сажать на участке маргаритки и амброзию

Страдающим аллергией людям не стоит сажать в своем саду, огороде или на газоне некоторые популярные декоративные растения, уверен садовод Брайан Дэвенпорт. Он предостерег аллергиков от посадки таких растений в беседе с Mirror.

Прежде всего, по словам Девенпорта, для газонов нежелателен плевел — к пыльце травы, и в том числе этого растения, чувствительны 90 процентов аллергиков. Посоветовал эксперт воздержаться и от высадки на участке маргариток, пыльца которых переносится ветром и может привести к повышенному слезотечению и насморку у людей с поллинозом.

Кроме того, нежелательно при аллергии высаживать амброзию — одно растение способно производить до миллиарда частиц пыльцы, распространяемой ветром. В черный список Дэвенпорта попали также подсолнухи, чьи объемные цветы богаты пыльцой. Особенно аллергенными садовод назвал хризантемы.

Ранее аллерголог Сергей Быков дал россиянам рекомендации по подготовке к периоду аллергии, которые позволят минимизировать ее неприятные и изнурительные проявления. Прежде всего он посоветовал поддерживать общий иммунитет, поскольку важно, чтобы период обострения аллергии не пришелся на момент заболевания ОРВИ, иначе состояние пациента может значительно ухудшиться.