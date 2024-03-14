Россиянам дали рекомендации по подготовке к аллергии на цветение

Иммунолог Быков: чтобы легче пережить аллергию, надо поддержать общий иммунитет

Чтобы легче пережить аллергию на цветение, надо поддержать общий иммунитет, посоветовал аллерголог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Сергей Быков. В беседе с «Лентой.ру» врач дал россиянам рекомендации к периоду аллергии, которые позволят минимизировать ее неприятные и изнурительные проявления.

Быков заявил, что у многих аллергиков диагностируют поллиноз. Иммунолог обратил внимание, что при своевременной подготовке к весенней аллергии человек может значительно облегчить свое состояние.

Прежде всего он посоветовал поддерживать общий иммунитет, поскольку важно, чтобы период обострения аллергии не пришелся на момент заболевания ОРВИ, иначе состояние пациента может значительно ухудшиться.

Полезно вести календарь пика цветения разных растений, так будет проще выяснить, на какое из них организм реагирует активнее всего

Если нет возможности на время переехать в другой регион, стоит выходить на улицу в маске и солнцезащитных очках, так как при поллинозе часто развивается светобоязнь, продолжил Быков. Тем, кто особо резко реагирует на пыльцу, врач рекомендовал воздержаться от прогулок в сухую и жаркую погоду из-за максимальной концентрации аллергенов в воздухе.

После возвращения домой с улицы необходимо умываться, а еще лучше — принимать душ, чтобы смыть с себя аллергенную пыльцу Сергей Быков аллерголог, иммунолог

В период цветения растений по словам Быкова, надо как можно чаще проводить влажную уборку, а окна завешивать марлей, удерживающей пыльцу. Также перед началом сезона аллергии следует посетить врача-аллерголога, который подскажет, как лучше питаться в этот период и от каких блюд отказаться. «Пациентам с поллинозом нужна щадящая диета с пяти-шестиразовым питанием, — рассказал врач. — Необходимо исключить из рациона колбасные и кондитерские изделия, майонез, полуфабрикаты, фастфуд и консервы».

Кроме того, за две-три недели до старта сезона аллергии Быков рекомендовал начать принимать медикаментозные превентивные меры. «Антигистаминные препараты последнего поколения не влияют на центральную нервную систему, не вызывают привыкания и обладают пролонгированным действием, что позволяет их использовать один раз в сутки. Они создают пленку на слизистой носа, минимизируя контакт с аллергенами, — объяснил собеседник "Ленты.ру". — Но любые препараты можно использовать только после консультации с врачом».

В заключение врач обратил внимание, что для предупреждения клинических проявлений аллергии от сезона к сезону возможно проведение аллерген-специфической иммунотерапии. Пациенту постепенно возрастающими дозами вводят причинно-значимый аллерген. После курса повышенная реакция на аллерген уменьшается или вообще исчезает, но для этого понадобится от трех до пяти лет.

Ранее аллерголог-иммунолог Елена Парецкая перечислила популярные ошибки при уборке. Начинать ее, рассказала она, нужно сверху — с карнизов, верхних полок и ламп, — а не с пола.