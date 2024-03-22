Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
04:57, 22 марта 2024Бывший СССР

На Украине предупредили о близящемся расколе общества из-за мобилизации

Спикер ТЦК Истомин: на Украине происходит раскол общества на фоне мобилизации

Фото: Stringer \ Reuters

На Украине на фоне мобилизации происходит раскол общества, этому способствуют и новости по поводу столкновений гражданских лиц с сотрудниками территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов). Об этом заявил спикер Полтавского областного ТЦК Роман Истомин, передает издание «Страна» в Telegram-канале.

Истомин прокомментировал появившееся в сети видео, на котором человек, предположительно представитель ТЦК, избивает человека на улице. Связь этого злоумышленника с военкоматом он отрицает.

«С помощью фейков, интерпретаций и манипуляций создаются и наполняются месседжи. Например, "ТЦК — коррупционеры", "ТЦК похищают людей", "ТЦК бьют людей на улицах или в помещениях ТЦК", "ТЦК отправляют людей сразу на фронт"», — перечислил Роман Истомин.

По его словам, такой новостной фон сформировался с самого начала украинского конфликта, он провоцирует недоверие людей как к военкоматам, так и к военнослужащим. «Конфликтные ситуации являются проявлением того, что одна часть общества идет против другой», — подчеркнул представитель ТЦК.

Издание отмечает, что, несмотря на заявление Истомина о фейках, в интернете также можно найти множество реальных видео, иллюстрирующих силовую мобилизацию на Украине. Кроме того, в отношении сотрудников ТЦК, применяющих насилие к гражданам или берущих взятки за освобождение от призыва, открыто несколько уголовных дел.

Ранее бойцы ВСУ записали видео, рассказав о принудительной отправке каждого из них на фронт. Одного из призывников, электрика, в одном из сел сняли со столба прямо во время проведения работ. Большинство же попались военкомам по пути на работу, в магазин, в ожидании автобуса на остановке.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Синицына
      Обсудить
      Последние новости

      Военный эксперт рассказал о применении ФАБ-3000

      Вышел тизер второй части «Битлджуса»

      Причиной антироссийских высказываний Макрона назвали страх перед Трампом

      Япония отказалась поздравлять Путина с переизбранием

      Туристка описала отдых в Турции в несезон словами «русских любят и облизывают»

      Супруги рассказали о преимуществах занятий спортом в обнаженном виде

      В России высказались об угрозе новых конфликтов вокруг страны

      70-летний мужчина и 44-летняя женщина занялись сексом перед прохожими

      На Украине предупредили о близящемся расколе общества из-за мобилизации

      Сын Майкла Джексона подал иск в суд на свою бабушку

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше