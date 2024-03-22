На Украине предупредили о близящемся расколе общества из-за мобилизации

Спикер ТЦК Истомин: на Украине происходит раскол общества на фоне мобилизации

На Украине на фоне мобилизации происходит раскол общества, этому способствуют и новости по поводу столкновений гражданских лиц с сотрудниками территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов). Об этом заявил спикер Полтавского областного ТЦК Роман Истомин, передает издание «Страна» в Telegram-канале.

Истомин прокомментировал появившееся в сети видео, на котором человек, предположительно представитель ТЦК, избивает человека на улице. Связь этого злоумышленника с военкоматом он отрицает.

«С помощью фейков, интерпретаций и манипуляций создаются и наполняются месседжи. Например, "ТЦК — коррупционеры", "ТЦК похищают людей", "ТЦК бьют людей на улицах или в помещениях ТЦК", "ТЦК отправляют людей сразу на фронт"», — перечислил Роман Истомин.

По его словам, такой новостной фон сформировался с самого начала украинского конфликта, он провоцирует недоверие людей как к военкоматам, так и к военнослужащим. «Конфликтные ситуации являются проявлением того, что одна часть общества идет против другой», — подчеркнул представитель ТЦК.

Издание отмечает, что, несмотря на заявление Истомина о фейках, в интернете также можно найти множество реальных видео, иллюстрирующих силовую мобилизацию на Украине. Кроме того, в отношении сотрудников ТЦК, применяющих насилие к гражданам или берущих взятки за освобождение от призыва, открыто несколько уголовных дел.

Ранее бойцы ВСУ записали видео, рассказав о принудительной отправке каждого из них на фронт. Одного из призывников, электрика, в одном из сел сняли со столба прямо во время проведения работ. Большинство же попались военкомам по пути на работу, в магазин, в ожидании автобуса на остановке.