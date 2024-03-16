Бойцы ВСУ записали видео, рассказав о принудительной отправке каждого на фронт

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) записали видео из зоны боевых действий, назвав реальную причину нахождения на фронте. Оказалось, всех военных, которых успели опросить во время съемки, отправили в армию принудительно, сообщает издание Страна в Telegram-канале.

На кадрах военнослужащие стоят в очереди за едой, один из них просит сослуживцев поделиться историей, как они отправились служить.

«Найти тут тех, кто пришел сам... У вас есть тут, кто пришел сам?», — спросил автор ролика и получил отрицательный ответ. Наиболее же частой историей оказалась та, в которой сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) хватали мужчин прямо на улице по пути на работу, домой, до магазина, пока они ждали автобус на остановке. Военнослужащие периодически добавляют: «Не дошел 200 метров».

Есть и более специфические истории. Так, один из призывников некоторое время ходил по военной части в одежде электрика, поскольку сотрудники ТЦК буквально сняли «добровольца» со столба во время проведения работ в одном из украинских. Другой случай — мужчину военкомам выдала собственная жена после того, как узнала об измене.

Ранее вступивший в ВСУ украинский журналист сравнил военные учебные центры с тюрьмой. Он добавил, что во время пребывания здесь мобилизованных не обучают военному делу, отбор проходят больные люди и даже бездомные. «Так чего удивляться, что мужчины бегут от ТЦК?», — заключил он.