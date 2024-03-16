Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:22, 16 марта 2024Бывший СССР

Бойцы ВСУ назвали реальную причину нахождения на фронте

Бойцы ВСУ записали видео, рассказав о принудительной отправке каждого на фронт

Фото: RFE/RL/Serhii Nuzhnenko / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) записали видео из зоны боевых действий, назвав реальную причину нахождения на фронте. Оказалось, всех военных, которых успели опросить во время съемки, отправили в армию принудительно, сообщает издание Страна в Telegram-канале.

На кадрах военнослужащие стоят в очереди за едой, один из них просит сослуживцев поделиться историей, как они отправились служить.

«Найти тут тех, кто пришел сам... У вас есть тут, кто пришел сам?», — спросил автор ролика и получил отрицательный ответ. Наиболее же частой историей оказалась та, в которой сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) хватали мужчин прямо на улице по пути на работу, домой, до магазина, пока они ждали автобус на остановке. Военнослужащие периодически добавляют: «Не дошел 200 метров».

Есть и более специфические истории. Так, один из призывников некоторое время ходил по военной части в одежде электрика, поскольку сотрудники ТЦК буквально сняли «добровольца» со столба во время проведения работ в одном из украинских. Другой случай — мужчину военкомам выдала собственная жена после того, как узнала об измене.

Ранее вступивший в ВСУ украинский журналист сравнил военные учебные центры с тюрьмой. Он добавил, что во время пребывания здесь мобилизованных не обучают военному делу, отбор проходят больные люди и даже бездомные. «Так чего удивляться, что мужчины бегут от ТЦК?», — заключил он.

Узнай, на что ты имеешь право!
Что думаешь? Оцени!
      Александра Синицына
      Обсудить
      Последние новости

      «Вопиющие нелепости и большая ложь». Во Франции призвали восстановить правду о конфликте на Украине после слов Макрона

      В США раскритиковали стратегию Байдена в отношении России

      В России назвали последствия возможного вступления Украины в НАТО

      В Германии выступили за начало мирных переговоров России и Украины

      Посол Антонов сообщил о способствующем ослаблению США условии

      Ким Чен Ын впервые прибыл на мероприятие на подаренном Путиным Aurus

      Бойцы ВСУ назвали реальную причину нахождения на фронте

      Антонов заявил о начале признания в США поражения Украины

      Политолог объяснил опасения стран Запада из-за результатов СВО

      На Украине захотели запретить использование Telegram для одной категории граждан

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше