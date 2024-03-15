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15:40, 15 марта 2024Интернет и СМИ

Вступивший в ВСУ украинский журналист сравнил военные центры с тюрьмой

Журналист Асеев заявил, что военные учебные центры ВСУ напоминают СИЗО

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Украинский журналист Станислав Асеев, вступивший в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ), сравнил военные учебные центры с тюрьмой. Его слова приводит украинское издание «Страна.ua» в Telegram.

Уточняется, что в учебные центры попадают мобилизованные и добровольцы, перед тем как их отправят выполнять боевые задачи. «Нашу группу новобранцев привезли в учебный центр, условия в котором скорее напоминали сочетание тубдиспансера и СИЗО: плесень, грибок, влажность, полно больных, которым при температуре 39 выдают детские драже от гриппа», — описал свои впечатления Асеев.

Журналист также подчеркнул, что в центре их ничему не обучали. Он заявил, что вместо этого солдаты выполняли бытовые поручения — например, кололи дрова или работали на кухне. Асеев сравнил происходящее в учебном подразделении с пребыванием в пионерском лагере.

Он также подчеркнул, что у многих будущих военнослужащих были проблемы со здоровьем. Кроме того, по словам журналиста, в одном центре с ним оказался бездомный человек. «Так чего удивляться, что мужчины бегут от ТЦК (Территориальных центров комплектования — прим. «Ленты.ру»)?» — задался вопросом он.

Ранее немецкий журналист Армин Керпер, побывавший в Мариуполе, удивился тому, что в городе есть жизнь. По его словам, Мариуполь не похож на город-призрак и пригоден для жизни.

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      Мария Большакова
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