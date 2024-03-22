На Украине сообщили о повреждении объектов «Нафтогаза»

Глава «Нафтогаза» Чернышев: в результате взрывов повреждены объекты компании

На Украине в результате взрывов были повреждены объекты энергетической компании «Нафтогаз». Об этом в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) сообщил директор компании Алексей Чернышев.

«Объекты группы "Нафтогаз" также попали под удар. Есть локальные повреждения газопроводов и обесточивание объектов. Ведутся необходимые работы», — говорится в публикации.

Отмечается, что сотрудники компании не пострадали. О повреждении каких именно объектов идет речь, Чернышев не уточнил.

Ранее из-за повреждений, полученных в результате ночной атаки 22 марта, была остановлена работа Днепровской гидроэлектростанции. По сообщению директора «Укргидроэнерго» Игоря Сироты, в настоящий момент специалисты затрудняются назвать сроки восстановления электрогенерации на объекте.