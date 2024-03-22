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17:33, 22 марта 2024Бывший СССР

На Украине создали центр авиации СБУ

Депутат Верховной Рады Гончаренко сообщил о создании центра авиации СБУ

Кадр: Ukrainian Air Force / Reuters

Правительство Украины создало центр авиации Службы безопасности республики (СБУ). Об этом в Telegram сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Он рассказал, что созданное учреждение будет выполнять задачи, поставленные СБУ для защиты «суверенитета, конституционного строя и территориальной целостности» страны.

«Особенно при выполнении задач в районах ведения боевых действий совместно с ВСУ (Вооруженными силами Украиныприм. «Ленты.ру») и другими военными формированиями», — добавил он.

Ранее пророссийское подполье сообщило, что ВС России нанесли удар по военному аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области, на котором ВСУ готовятся принять американские истребители F-16.

ЖЗЛ
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