На Украине создали центр авиации СБУ

Депутат Верховной Рады Гончаренко сообщил о создании центра авиации СБУ

Правительство Украины создало центр авиации Службы безопасности республики (СБУ). Об этом в Telegram сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Он рассказал, что созданное учреждение будет выполнять задачи, поставленные СБУ для защиты «суверенитета, конституционного строя и территориальной целостности» страны.

«Особенно при выполнении задач в районах ведения боевых действий совместно с ВСУ (Вооруженными силами Украины — прим. «Ленты.ру») и другими военными формированиями», — добавил он.

Ранее пророссийское подполье сообщило, что ВС России нанесли удар по военному аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области, на котором ВСУ готовятся принять американские истребители F-16.