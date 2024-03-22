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18:41, 22 марта 2024Бывший СССР

На Украине зафиксировали повреждение 20 электроподстанций

Премьер Украины Шмыгаль: после ночной атаки повреждено 20 электроподстанций
СюжетРакетные удары по Украине:
Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль. Фото: Eugen Kotenko / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

На Украине в результате взрывов после ночной атаки повреждено около 20 электроподстанций. Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Сегодняшние удары России были направлены прежде всего против нашей энергетики. Поражены около 20 подстанций, электростанции, в том числе ДнепроГЭС. Есть проблемы в нескольких регионах», — говорится в публикации.

Он добавил, что ремонтные бригады ведут восстановительные работы в круглосуточном режиме, чтобы наладить работу энергосистемы страны.

Ранее из-за повреждений, полученных в результате ночной атаки 22 марта, была остановлена работа Днепровской гидроэлектростанции. По сообщению директора «Укргидроэнерго» Игоря Сироты, в настоящий момент специалисты затрудняются назвать сроки восстановления электрогенерации на объекте.

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      Глеб Палехов
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