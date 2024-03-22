Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:47, 22 марта 2024Бывший СССР

На западе Украины поврежден объект критической инфраструктуры

В Прикарпатье на Украине поврежден объект критической инфраструктуры

Фото: State Emergency Service of Ukraine / Reuters

В Ивано-Франковской области в результате взрывов поврежден объект критической инфраструктуры. Об этом сообщила глава областной военной администрации Светлана Онищук в своем Telegram-канале.

«Есть попадание по объекту критической инфраструктуры», — написала Онищук.

По ее информации, перебоев с электроснабжением в области нет, на месте взрывов работает служба по чрезвычайным ситуациям.

Ранее стало известно, что глава Министерства энергетики Украины Герман Галущенко сообщил о «масштабных» повреждениях энергообъектов. Он уточнил, что были повреждены объекты генерации, системы передачи и распределения электроэнергии в разных регионах.

Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Обсудить
      Последние новости

      США призвали Украину прекратить атаки на нефтяные заводы России. Чего опасается Вашингтон?

      В Днепропетровской области Украины начались экстренные отключения света

      Премьер Венгрии не исключил отправку Западом войск на Украину через пару месяцев

      К МКС в 30-й раз запустили Dragon

      В США рассказали о последствиях больших потерь на Украине

      Россиянам назвали способ сэкономить на замене пластиковых окон

      В Польше назвали приглашение Украины в НАТО предлогом для войны

      Меган Фокс призналась в пережитых пластических операциях

      Стало известно о падении вертолета Ми-8 под Белгородом

      Кологривого привезли в суд в Новосибирске для пересмотра наказания

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше