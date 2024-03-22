На западе Украины поврежден объект критической инфраструктуры

В Прикарпатье на Украине поврежден объект критической инфраструктуры

В Ивано-Франковской области в результате взрывов поврежден объект критической инфраструктуры. Об этом сообщила глава областной военной администрации Светлана Онищук в своем Telegram-канале.

«Есть попадание по объекту критической инфраструктуры», — написала Онищук.

По ее информации, перебоев с электроснабжением в области нет, на месте взрывов работает служба по чрезвычайным ситуациям.

Ранее стало известно, что глава Министерства энергетики Украины Герман Галущенко сообщил о «масштабных» повреждениях энергообъектов. Он уточнил, что были повреждены объекты генерации, системы передачи и распределения электроэнергии в разных регионах.