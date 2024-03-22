Над двумя российскими регионами сбили три беспилотника

МО РФ: средства ПВО сбили три БПЛА в Белгородской и Воронежской областях

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над двумя российскими регионами, об этом сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что один украинский дрон уничтожен в Белгородской области, два — в Воронежской. Попытка совершить атаку беспилотниками самолетного типа пресечена около 23:00 по московскому времени, уточнили в ведомстве.

Ранее Минобороны России заявило, что массированные удары по территории Украины за последнюю неделю, с 16 по 22 марта, наносились как «удары возмездия» в ответ на атаки и обстрелы ВСУ приграничных российских районов (в первую очередь, Белгородской области).