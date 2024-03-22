Науседа заявил о поддержке восточных стран НАТО идеи отправки войск на Украину

Науседа: восточные страны НАТО одобряют идею отправки войск альянса на Украину

Страны восточного фланга НАТО одобряют идею возможной отправки войск Североатлантического альянса на Украину. О поддержке такого предложения заявил президент Литвы Гитанас Науседа, передает ТАСС.

«Тенденция такова: страны восточного фланга совершенно нормально, конструктивно и позитивно воспринимают это предложение», — заявил литовский лидер.

По его словам, члены НАТО из других регионов придерживаются другого мнения. Он отметил, что «достаточно критически» на это предложение смотрят страны из южного региона, но не стал их называть.

Науседа отметил, об участии подразделений НАТО в боевых действиях речь не идет. При этом он не стал уточнять, в чем именно тогда состояла бы задача подразделений альянса.

Ранее глава военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что Украине необходима новая волна мобилизации, чтобы восполнить существующие потери. «Вам нужны не только гранаты, вам нужны люди, чтобы восполнить. А это означает мобилизацию», — сказал он.