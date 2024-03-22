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11:08, 22 марта 2024Россия

Назван уровень доверия россиян Путину

ВЦИОМ: 81 процент опрошенных россиян доверяют президенту Путину

Фото: Unsplash

Большинство опрошенных социологами россиян доверяют президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщил Всероссийский центр исследования общественного мнения (ВЦИОМ), данные приводятся на сайте организации.

По данным ВЦИОМ, не доверяют Путину лишь 15,7 процента опрошенных, в то время как доверие главе государства выразили 81 процент респондентов. Отдельно социологи сообщили, что работу российского лидера в целом одобряют 78,9 процента прошедших опрос россиян.

Таким образом, индекс доверия президенту за неделю вырос на 1,3 процентных пункта.

В то же время уровень доверия граждан к работе премьер-министра и правительства почти не изменился — он составил 54,3 и 57,2 процента соответственно.

Днем ранее Центризбирком сообщил о победе Владимира Путина на выборах президента — он набрал 87,28 процента голосов. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя выборы, заявил, что результаты Путина не имеют прецедентов.

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      Марк Леонов
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