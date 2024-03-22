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06:15, 22 марта 2024Россия

Стала известна новая работа бывшего главкома ВМФ России

Экс-главком ВМФ Евменов может возглавить Военно-морскую академию в Петербурге
Николай Евменов

Николай Евменов. Фото: Михаил Киреев / РИА Новости

Адмирал Николай Евменов рассматривается в качестве наиболее вероятного кандидата на должность главы Военно-морской академии имени Кузнецова в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Источник уточнил, что это залог подготовки профессиональных кадров для ВМФ России.

Ранее Евменов был главнокомандующим ВМФ России. На этой неделе адмирала Александра Моисеева, ранее командовавшего Северным флотом, представили в статусе временно исполняющего обязанности главкома. Указ о смене не был опубликован в открытом виде, говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, подчеркнувший, что закрытые указы Кремль не комментирует.

Временно исполняющим обязанности командующего Северным флотом России назначили вице-адмирала Константина Кабанцова.

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      Юлия Мискевич
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