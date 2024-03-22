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09:39, 22 марта 2024Забота о себе

Названа натуральная замена препарату для похудения

Исследователь Ягник: яблочный уксус может работать, как «Оземпик» при похудении

Фото: Towfiqu Barbhuiya / Unsplash

Ежедневная порция яблочного уксуса может работать как натуральное средство для похудения и борьбы с диабетом, считает преподаватель биомедицинских исследований Даршна Ягник. Ее слова цитирует издание Daily Mail.

Ягник назвала яблочный уксус натуральной заменой популярному у звезд препарату «Оземпик» и его аналогам в борьбе за стройность. В подтверждение своих слов она сослалась на последнее исследование, в котором людям с избыточным весом и ожирением утром перед едой давали либо яблочный уксус, либо плацебо. Результаты эксперимента показали, что группа, получавшая уксус, успешно похудела. Причем те, кто принимал 15 миллилитров в день, потеряли до восьми килограммов за 12 недель.

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Подобный эффект от приема яблочного уксуса, по мнению Ягник, достигается за счет уксусной кислоты, которая повышает уровень ацетата в крови, что способствует расщеплению жирных кислот и препятствует усвоению новых. Это, в свою очередь, ускоряет жировой обмен и приводит к похудению, объяснила она.

Также эксперт рассказала, что у всех участников исследования, принимавших яблочный уксус, отмечено снижение уровня сахара и холестерина в крови, что является лучшей профилактикой диабета. Однако прежде чем применять этот напиток в качестве лекарства, Ягник посоветовала обязательно проконсультироваться с лечащим врачом.

Ранее кардиолог и диетолог Константин Иванов предостерег россиян от похудения с помощью «Оземпика». Этот популярный у звезд препарат и его аналоги вызывают ряд неприятных побочных эффектов, в том числе приводят к проблемам с ЖКТ.

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      Наталья Обрядина
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