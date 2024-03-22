Названа причина выступлений Орбакайте в ресторанах США

Лоза заявил, что гастроли Орбакайте по США будут нацелены на русскую диаспору

Певец Юрий Лоза назвал причину выступлений исполнительницы Кристины Орбакайте в ресторанах США. Интервью с ним публикует издание aif.ru.

Музыкант объяснил, что гастрольный тур артистки по Америке нацелен на русскую диаспору. По его мнению, основными площадками для выступлений исполнительницы будут рестораны и барные заведения.

«Есть русские, которым хочется слушать русские песни. В основном этот тур будет проходить по маленьким площадкам, ресторанам, потому что именно туда ходит русская диаспора. Я там был, знаю, там концертные площадки посещаются плохо. Они там совмещают приятное с полезным и больше приходят поесть, чем послушать концерты», — заявил Лоза.

Ранее Кристина Орбакайте анонсировала тур по США и Канаде после отмены концертов в России. Артистка планирует выступить в Торонто, Ванкувере, Сиэтле, Сан-Франциско, Лос-Анджелесе, Майами, Филадельфии, Бостоне и Нью-Йорке. Шоу пройдут с 18 по 28 сентября.