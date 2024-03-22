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10:02, 22 марта 2024Среда обитания

Названа стоимость самой дешевой квартиры в Москве

Стоимость самой дешевой квартиры-студии на «вторичке» составила 1,8 млн рублей

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Цена самой дешевой квартиры-студии на вторичном рынке Москвы, доступной для покупки в данный момент, составила 1,8 миллиона рублей. Информацию о стоимости, расположении и площади такого объекта «Ленте.ру» назвали эксперты «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы».

По данным специалистов, речь идет о студии, расположенной в Троицком административном округе (ТАО) столицы. За указанную сумму удастся приобрести лот площадью 13 квадратных метров, расположенный на цокольном этаже дома. Эксперты отметили, что в феврале 2024 года наиболее бюджетная студия на «вторичке» Москвы оценивалась в 1,68 миллиона рублей.

Что касается столичного рынка новостроек, то там самая дешевая квартира такого формата выставлена на продажу за 4,66 миллиона рублей. Лот площадью почти в 21 «квадрат» находится на северо-востоке города в доме, который будет сдан в этом году. Специалисты добавили, что за месяц стоимость наиболее бюджетной студии на «первичке» увеличилась на 8,7 процента, или 360 тысяч рублей.

Днем ранее стала известна цена самой дешевой квартиры в центре Москвы — 19,1 миллиона рублей.

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      Полина Кислицына
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