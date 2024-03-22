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22:29, 22 марта 2024Силовые структуры

Охранник «Крокус Сити Холла» рассказал подробности нападения

Охранник «Крокус Сити Холла» рассказал, как выжил в момент атаки

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Дежуривший у центрального входа в «Крокус Сити Холл» охранник рассказал о начале стрельбы. Рассказ очевидца в пятницу, 22 марта, в своем Telegram-канале приводит издание Baza.

По словам очевидца, в момент атаки он находился на первом этаже, стрелять начали с улицы, посыпались стекла. Ему с напарниками удалось выжить благодаря укрытию: «У входа стояли еще три охранника, мы спрятались за деревянным рекламным щитом, и нападавшие прошли в 10 метрах от нас». По словам мужчины, злоумышленники стали беспорядочно стрелять по людям на первом этаже, потом ушли в сторону то ли концертного зала, то ли океанариума.

Мужчина рассказал, что когда стрельба стихла, вместе с товарищами он вышел к центральному входу, где администраторы оказывали помощь раненным.

Вечером 22 марта группа неизвестных в камуфляже открыла прицельную стрельбу по посетителям концертного зала «Крокус Сити Холл» в Красногорске. Сообщалось минимум о пяти террористах, вооруженных автоматами. Очевидцы описали их как мужчин с бородами в бронежилетах. Помимо этого, в здании произошел взрыв и начался пожар.

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      Владимир Седов
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