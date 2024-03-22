Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:19, 22 марта 2024Путешествия

Пенсионеры отправились в круиз в честь годовщины свадьбы и назвали его адским

Daily Mail: супруги отправились в круиз и провели его в каюте из-за диареи

Фото: Farid mernissi / Wikimedia

Супруги-пенсионеры отправились в круиз в честь 47-й годовщины свадьбы и назвали его адским из-за отравления. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что 71-летний Рой Лансели и его 69-летняя жена Кристина из Ливерпуля заболели спустя два дня после начала круиза. Они жаловались на сильную диарею и тошноту. Врач на судне прописал им лекарства, в том числе противорвотные. Однако пара провела в каюте шесть дней, не насладившись путешествием.

Теперь супруги намерены подать в суд на компанию Ambassador Travel, организовавшую круиз.

Ранее жительница Огайо (США) продала дом, чтобы отправиться в трехлетний кругосветный круиз, который отменился, и осталась без жилья. Поездка должна была начаться 1 ноября в Стамбуле, но за несколько недель до старта представители компании сообщили клиентам, что они еще не купили корабль, и перенесли дату.

Что думаешь? Оцени!
      Зарина Дзагоева
      Обсудить
      Последние новости

      В НАТО заявили, что готовы к конфликту с Россией. Хотят ли они отправить свои войска на Украину?

      Небензя заявил о выполнении цели СВО по демилитаризации Украины

      Москвичам назвали самый теплый день

      Назван способ избежать похмелья

      Игорь Матвиенко потерял 1,5 миллиона из-за своего бизнеса

      Названа дата запуска корабля «Союз МС-25»

      Пенсионеры отправились в круиз в честь годовщины свадьбы и назвали его адским

      Отец Бьянки Цензори вызвал Канье Уэста на разговор из-за его поведения

      В Москве девятиклассница впала в кому из-за угощения от подруги

      В подлинности видео с «исчезнувшей» Кейт Миддлтон усомнились

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше