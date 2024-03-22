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13:37, 22 марта 2024Силовые структуры

Передававшего Украине данные о российских военных отправили в СИЗО

Суд арестовал до 19 мая жителя Пензы по делу о госизмене в пользу Украины

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Ленинский районный суд Пензы арестовал до 19 мая местного жителя, проходящего по уголовному делу о госизмене в пользу Украины. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Решение принято по ходатайству следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Фигурант дела отправлен в СИЗО.

По данным следствия, россиянин передал украинской разведке личные данные российских военных, участвующих в специальной военной операции (СВО).

О задержании подозреваемого ФСБ сообщила 21 марта. Он по своей инициативе связался с представителями Главного управления разведки Минобороны Украины и предложил свои услуги по подрыву безопасности России. Подозреваемый раскрыл информацию об участниках СВО. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ («Госизмена»).

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      Любовь Ширижик
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