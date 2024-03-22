Беглов заявил о готовности Петербурга помочь после теракта в «Крокусе»

Беглов заявил о готовности Санкт-Петербурга помочь после теракта в «Крокусе»

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что власти города готовы оказать необходимую помощь после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Беглов сообщил, что выразил соболезнования губернатору Московской области Андрею Воробьеву и главе городского округа Красногорск Дмитрию Волкову в связи в терактом в «Крокусе».

«Петербуржцы потрясены произошедшей трагедией. Глубокие соболезнования семьям погибших», — добавил он.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» открыли стрельбу перед концертом группы «Пикник». Позднее очевидцы сообщили о трех стрелках в камуфляжной форме. Затем появились кадры с пятью неизвестными, держащими в руке автоматы. Также есть данные о пострадавших при атаке.