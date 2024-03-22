Очевидцы нападения на «Крокус» рассказали об устроенном террористами пожаре

Россиянка рассказала об устроенном в центре зала «Крокуса» террористами пожаре

Террористы, напавшие на «Крокус Сити Холл», устроили пожар в центре зала. Об этом в эксклюзивном интервью «Ленте.ру» рассказала свидетельница событий.

По словам очевидицы по имени Ксения, в момент атаки она с подругой была в первом ряду концертного зала. После раздавшегося грохота они обратили внимание на бегущих с бельэтажа людей. «Когда уходили по сцене, увидели, что в середине зрительного зала загорелся большой костер. Мы видели, что люди пытались уйти из зала через выходы. Но большинство ушло через сцену», — рассказала россиянка.

Девушка рассказала, что на выходе встретила раненую молодую женщину. Она была в кожаных штанах, и у нее по ногам текла кровь. Вокруг нее толпились люди.

Вечером 22 марта группа неизвестных в камуфляже открыла прицельную стрельбу по посетителям концертного зала «Крокус Сити Холл» в Красногорске. Сообщалось минимум о пяти террористах, вооруженных автоматами. Очевидцы описали их как мужчин с бородами в бронежилетах. Помимо этого, в здании произошел взрыв и начался пожар.