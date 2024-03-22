Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
00:10, 22 марта 2024Наука и техника

Раскрыто негативное влияние порно на мужчин

Фото: Globallookpress.com

Частый просмотр порно может негативно отразиться на сексуальной жизни мужчин. Эту связь раскрыли швейцарские ученые, которые опубликовали результаты исследования в журнале Psychological Medicine. Кратко об этом рассказывает New York Post.

В опросе приняли участие около 100 тысяч человек в возрасте около 20 лет. Сначала ученые раздали кандидатам анкету, в которой спрашивали их о частоте просмотра порно, а затем измеряли три ключевые категории: сексуальная самооценка, сексуальная функция и сексуальное удовлетворение.

Оказалось, что чем большее количество видео мужчины просматривали с течением времени, то тем больше вероятность того, что они будут сообщать о нарушениях сексуальной функции. У частых зрителей порно наблюдались частые проблемы с поддержанием эрекции и достижением эякуляции.

По словам специалистов, фильмы для взрослых могут приводить к тому, что мужчины начинают сравнивать себя с тем, что изображено на экране. Например, частота просмотра порнографии связана с уровнем неудовлетворенности размером пениса.

По словам авторов, результат демонстрирует, что индустрия, нацеленная на аудиторию, в которой доминируют мужчины, на самом деле связана с ухудшением качества мужской сексуальной жизни.

Узнай, на что имеешь право!
Что думаешь? Оцени!
      Леонид Немов
      Обсудить
      Последние новости

      Российский завод начал в три смены выпускать трехтонные супербомбы. На что они способны?

      Зак Эфрон показал кубики пресса на новом видео и восхитил фанаток

      В ЕС согласились на переговоры по членству Боснии и Герцеговины

      Сборная Украины по футболу вышла в финал квалификации Евро-2024

      В Татарстане жители увидят необычное явление на небе

      В России предупредили о рисках от ввода войск НАТО на Украину

      Евросоюз захотел закупать оружие для Киева в обход запрета

      Бросившую 16-месячную дочь ради отпуска женщину приговорили к пожизненному сроку

      В ЕС не назвали сроков переговоров с Украиной и Молдавией о вступлении

      Еврокомиссию призвали подготовить новые санкции против Белоруссии и Ирана

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше