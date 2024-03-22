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08:24, 22 марта 2024Мир

Посол России предостерег Японию от передачи ЗРК Patriot Украине

Посол Ноздрев: японские ЗРК Patriot на Украине приведут к тяжелым последствиям

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Появление на Украине японских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, произведенных по лицензии США, будет чревато тяжелыми последствиями для двусторонних отношений Токио и Москвы, включая ответные шаги российской стороны. Об этом Японию предостерег посол России Николай Ноздрев, сообщает РИА Новости.

«Мы такую ситуацию гипотетически рассматриваем — это нормальная часть любого внешнеполитического и оборонного планирования», — заявил посол, отметив, что о конкретных шагах говорить преждевременно.

Российский дипломат подчеркнул, что администрация премьер-министра Японии Фумио Кисиды взяла курс на ремилитаризацию страны. По его словам, японское правительство заинтересовано в том, чтобы либерализировать экспорт вооружений и «обеспечить те результаты, которых от японской стороны ожидает их главный союзник — США».

«В ситуации с поставками Patriot очевидно, что все эти решения принимались очень быстро, если не сказать впопыхах, для осуществления конкретной задачи», — объяснил он.

Глава дипмиссии уточнил, что это решение позволяет Вашингтону взять под свой контроль японские вооружения и распоряжаться ими по собственному усмотрению.

Ранее Ноздрев заявил о точке невозврата в отношениях России и Японии. Он рассказал, что отношениям двух стран нанесен такой ущерб, от которого они вряд ли полностью оправятся.

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      Виктория Кондратьева
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