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03:33, 22 марта 2024Мир

Посол указал на точку невозврата в отношениях России и Японии

Посол Ноздрев: отношения России и Японии находятся на самом низком уровне

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Отношения России и Японии на сегодняшний день находятся на самом низком уровне за весь послевоенный период. Им был нанесен такой ущерб, от которого они вряд ли полностью оправятся, заявил назначенный на пост чрезвычайного и полномочного посла России в Японии Николай Ноздрев, пишет РИА Новости.

«Если мы объективно взглянем на двусторонние отношения, то можно сказать, что они находятся на самом низком уровне за весь послевоенный период из-за последовательных, шагов, которые предпринимает нынешнее японское руководство», — отметил он.

По словам Ноздрева, фактически работа по демонтажу отношений ведется в настоящее время сразу по ряду направлений. Так, происходит отказ от договоренностей и денонсация договоров, которые были достигнуты за последние десятилетия. Кроме того, Япония приняла уже несколько санкционных пакетов, подчеркнул посол.

Происходит сознательное нагнетание антироссийской истерии в японском обществе, уточнил Ноздрев.

Несколькими днями ранее исполняющий обязанности директора третьего департамента Азии МИД России Сергей Жесткий заявил, что фундамент отношений России и Японии практически полностью разрушен. Японские власти осознанно выбрали прозападную позицию в вопросе Украины.

Ранее Россия также предупредила Японию о последствиях передачи ракет для Patriot Киеву. Подобное решение Токио Москва будет расценивать как соучастие конфликту на Украине.

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      Марина Совина
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