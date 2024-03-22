Посол указал на точку невозврата в отношениях России и Японии

Посол Ноздрев: отношения России и Японии находятся на самом низком уровне

Отношения России и Японии на сегодняшний день находятся на самом низком уровне за весь послевоенный период. Им был нанесен такой ущерб, от которого они вряд ли полностью оправятся, заявил назначенный на пост чрезвычайного и полномочного посла России в Японии Николай Ноздрев, пишет РИА Новости.

«Если мы объективно взглянем на двусторонние отношения, то можно сказать, что они находятся на самом низком уровне за весь послевоенный период из-за последовательных, шагов, которые предпринимает нынешнее японское руководство», — отметил он.

По словам Ноздрева, фактически работа по демонтажу отношений ведется в настоящее время сразу по ряду направлений. Так, происходит отказ от договоренностей и денонсация договоров, которые были достигнуты за последние десятилетия. Кроме того, Япония приняла уже несколько санкционных пакетов, подчеркнул посол.

Происходит сознательное нагнетание антироссийской истерии в японском обществе, уточнил Ноздрев.

Несколькими днями ранее исполняющий обязанности директора третьего департамента Азии МИД России Сергей Жесткий заявил, что фундамент отношений России и Японии практически полностью разрушен. Японские власти осознанно выбрали прозападную позицию в вопросе Украины.

Ранее Россия также предупредила Японию о последствиях передачи ракет для Patriot Киеву. Подобное решение Токио Москва будет расценивать как соучастие конфликту на Украине.

