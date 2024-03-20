В МИД заявили о разрушенном фундаменте отношений с Японией

В МИД РФ заявили о почти полностью разрушенном фундаменте отношений с Японией

Исполняющий обязанности директора третьего департамента Азии МИД России Сергей Жесткий заявил, что фундамент отношений России и Японии практически полностью разрушен. Его слова приводит РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что власти Японии осознанно выбрали прозападную позицию в вопросе Украины. Это привело к тому, что сейчас «практически разрушен фундамент взаимовыгодных российско-японских отношений, создававшийся кропотливыми обоюдными усилиями в течение десятилетий».

«Пока Токио на деле не откажется от недружественной политики, будем вынуждены и далее реагировать жесткими и чувствительными для Японии контрмерами, руководствуясь исключительно собственными национальными интересами», — заключил Жесткий.

Ранее Россия предупредила Японию о последствиях передачи ракет для Patriot Киеву. Подобное решение Токио Москва будет расценивать как соучастие конфликту на Украине.