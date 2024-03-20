Россия предупредила Японию о последствиях передачи ракет для Patriot Киеву

МИД: РФ предупредила Японию о последствиях передачи ракет для Patriot Киеву

Москва предупредила Японию о последствиях передачи ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot в США, которые в итоге могут быть поставлены Киеву. Об этом сообщил исполняющий обязанности директора третьего департамента Азии МИД России Сергей Жесткий, передает РИА Новости.

Он напомнил, что в декабре 2023 года администрация японского премьер-министра Фумио Кисиды добилась смягчения правил экспорта продукции военного назначения для того, чтобы передать Вашингтону боеприпасы для ЗРК.

«Прямо предупредили японскую сторону через посла в Москве Муто, что не сомневаемся насчет конечного выгодоприобретателя такого решения – киевского режима», — сказал дипломат.

Он отметил, что подобное решение Токио Россия будет расценивать как соучастие конфликту на Украине.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что передача Японией американских зенитных ракетных комплексов Вооруженным силам Украине (ВСУ) будет иметь серьезные последствия.

