Белый дом подтвердил планы Японии передать США ракеты для ЗРК Patriot

Белый дом: Япония приняла решение передать США ракеты для ЗРК Patriot

Белый дом подтвердил принятое Японией решение передать США ракеты для Зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом заявил советник президент США по нацбезопасности Джейк Салливан. Заявление опубликовано на сайте Белого дома.

«Это решение будет способствовать безопасности Японии, а также миру и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе, гарантируя, что силы США в тесном сотрудничестве с Силами самообороны Японии будут продолжать поддерживать надежный потенциал сдерживания и реагирования», — отметил советник.

Салливан также подчеркнул, что президент США Джо Байден положительно оценивает действия Японии и премьер-министра страны Фумио Кисиды по «содействию миру и процветанию в Индо-Тихоокеанском регионе и за его пределами».

Ранее стало известно, что Военно-воздушные силы (ВВС) США и инженерные подразделения американской армии в скором времени восстановят авиабазу North Airfield на острове Тиниан. С данного объекта в 1945 году бомбардировщик B-29 Bockscar сбросил атомную бомбу на японский город Нагасаки.