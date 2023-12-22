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18:32, 22 декабря 2023Мир

Белый дом подтвердил планы Японии передать США ракеты для ЗРК Patriot

Белый дом: Япония приняла решение передать США ракеты для ЗРК Patriot

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Белый дом подтвердил принятое Японией решение передать США ракеты для Зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом заявил советник президент США по нацбезопасности Джейк Салливан. Заявление опубликовано на сайте Белого дома.

«Это решение будет способствовать безопасности Японии, а также миру и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе, гарантируя, что силы США в тесном сотрудничестве с Силами самообороны Японии будут продолжать поддерживать надежный потенциал сдерживания и реагирования», — отметил советник.

Салливан также подчеркнул, что президент США Джо Байден положительно оценивает действия Японии и премьер-министра страны Фумио Кисиды по «содействию миру и процветанию в Индо-Тихоокеанском регионе и за его пределами».

Ранее стало известно, что Военно-воздушные силы (ВВС) США и инженерные подразделения американской армии в скором времени восстановят авиабазу North Airfield на острове Тиниан. С данного объекта в 1945 году бомбардировщик B-29 Bockscar сбросил атомную бомбу на японский город Нагасаки.

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      Максим Габриелян
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