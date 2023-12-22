США восстановят известную атомной бомбардировкой Японии авиабазу

США восстановят авиабазу на острове Тиниан, с которого в 1945 бомбили Нагасаки

Военно-воздушные силы (ВВС) США и инженерные подразделения американской армии в скором времени восстановят авиабазу North Airfield на острове Тиниан, с которого в 1945 году бомбардировщик B-29 Bockscar сбросил атомную бомбу на японский город Нагасаки. Об этом в интервью Nikkei Asia заявил командующий тихоокеанскими ВВС США генерал Кеннет Вильсбах.

Вильсбах уточнил, что сейчас территория острова, расположенного в Марианском архипелаге, заросла джунглями, поэтому первым этапом восстановления военного объекта станет его расчистка и подготовка к строительству взлетно-посадочной полосы.

Ранее помощник главы Пентагона по делам безопасности в регионах Индийского и Тихого океанов Илай Рэтнер рассказал, что США и Китай по итогам встречи лидеров двух стран на полях саммита АТЭС в ноябре занимаются составлением графика военных контактов на следующий год. По его словам, оборонные ведомства двух государств обсуждают широкий круг вопросов по взаимодействию в 2024 году.