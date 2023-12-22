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09:56, 22 декабря 2023Мир

США восстановят известную атомной бомбардировкой Японии авиабазу

США восстановят авиабазу на острове Тиниан, с которого в 1945 бомбили Нагасаки

Фото: U.S. Marine Corps / Globallookpress.com

Военно-воздушные силы (ВВС) США и инженерные подразделения американской армии в скором времени восстановят авиабазу North Airfield на острове Тиниан, с которого в 1945 году бомбардировщик B-29 Bockscar сбросил атомную бомбу на японский город Нагасаки. Об этом в интервью Nikkei Asia заявил командующий тихоокеанскими ВВС США генерал Кеннет Вильсбах.

Вильсбах уточнил, что сейчас территория острова, расположенного в Марианском архипелаге, заросла джунглями, поэтому первым этапом восстановления военного объекта станет его расчистка и подготовка к строительству взлетно-посадочной полосы.

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      Виктория Кондратьева
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