Захарова предупредила Японию о последствиях передачи американских ракет Украине

Захарова: передача Японией ЗРК Patriot ВСУ будет иметь серьезные последствия

Передача Японией американских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot Вооруженным силам Украине (ВСУ) будет иметь серьезные последствия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее слова приводятся на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

«В случае попадания японских ракет в руки ВСУ, такие действия будут рассматриваться как однозначно враждебные в отношении Российской Федерации и повлекут самые серьезные последствия для Японии», — предупредила она.

По словам Захаровой, одобрение Токио передачи вооружения Киеву говорит о том, что администрация японского премьер-министра Фумио Кисиды «в очередной раз подтвердила свой курс на последовательный демонтаж пацифистских положений послевоенной Конституции страны».

Дипломат также подчеркнула, что этот курс «будет иметь осязаемые негативные последствия для глобальной и региональной безопасности».

Ранее советник президент США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Белый дом подтверждает принятое Японией решение передать США ракеты для ЗРК Patriot.

