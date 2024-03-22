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10:29, 22 марта 2024Мир

Премьер Венгрии не исключил отправку Западом войск на Украину через пару месяцев

Орбан: Запад может решить отправить войска на Украину через два-три месяца

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Запад может решить отправить войска на Украину через пару месяцев. Такую возможность не исключил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью на радио Kossuth.

«Самое тревожное — то, что два-три месяца назад было невозможно представить, спустя это время становится повседневным событием», — отметил он.

По словам главы венгерского правительства, изначально Германия заявляла о неготовности отправлять на Украину смертоносное оружие, а теперь в Бундестаге спорят об передаче Киеву систем ракет, которыми можно ударить далеко вглубь России.

Премьер подчеркнул: «то, что сейчас абсурдно и во что невозможно поверить, через два-три месяца — реальность».

Ранее стало известно, что Венгрия не присоединится к инициативе Чехии по закупке боеприпасов для Вооруженных сил Украины вне Европейского союза. Будапешт настоял на том, что все также не будет поставлять Украине никакого оружия.

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      Виктория Кондратьева
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